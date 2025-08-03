Арестован болельщик, бросивший секс-игрушку на площадку в матче «Голден Стэйт» и «Атланты»

«Безопасность всех присутствующих на арене — наш главный приоритет. Предметы, брошенные на площадку или в зону трибун, могут представлять угрозу для игроков, судей и зрителей. В соответствии со стандартами безопасности женской НБА, любой болельщик, намеренно бросающий что-либо на паркет, будет немедленно удален, получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями», — говорится в заявлении лиги.