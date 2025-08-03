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Арестован болельщик, бросивший секс-игрушку на площадку в матче «Голден Стэйт» и «Атланты»

Женская НБА сообщила, что фанат, бросивший секс-игрушку на площадку во время матча с участием «Дрим» и «Валькирис», был арестован. Лига также предупредила, что любой, кто совершит подобное, будет удален с арены и получит как минимум годичный запрет на посещение игр.

Источник: Спортс"

Инцидент в Атланте произошел в конце четвертой четверти матча «Атланты» против «Голден Стэйт». Вчера еще одну секс-игрушку бросили под кольцо в Чикаго в третьей четверти матча, где «Валькирис» встречались со «Скай». Судья отбросил предмет ногой, после чего его подобрали и убрали с площадки. Неизвестно, был ли задержан болельщик, бросивший секс-игрушку на игре в Чикаго.

«Безопасность всех присутствующих на арене — наш главный приоритет. Предметы, брошенные на площадку или в зону трибун, могут представлять угрозу для игроков, судей и зрителей. В соответствии со стандартами безопасности женской НБА, любой болельщик, намеренно бросающий что-либо на паркет, будет немедленно удален, получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями», — говорится в заявлении лиги.

На аренах женской НБА действуют меры безопасности: на многих запрещен пронос сумок или разрешены только прозрачные, обычно ограниченного размера. Каждая сумка досматривается при входе.