В США задержали болельщика за секс-игрушку на матче женской НБА

«Безопасность и благополучие всех на наших аренах — главный приоритет лиги. Предметы, брошенные на площадку или в зону трибун, могут угрожать безопасности игроков, судей и болельщиков. В соответствии со стандартами безопасности WNBA, любой болельщик, намеренно бросающий предметы на паркет, будет немедленно удален и получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями», — отмечается в заявлении WNBA.