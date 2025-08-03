В США задержали болельщика за секс-игрушку на матче женской НБА

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти США задержали зрителя, бросившего секс-игрушку на площадку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между командами «Атланта Дрим» и «Голден Стэйт Валькириз», сообщает ESPN со ссылкой на представителей лиги.
Инцидент произошел во вторник в конце четвертой четверти игры регулярного чемпионата, прошедшей в Колледж-Парке (штат Джорджия).
«Безопасность и благополучие всех на наших аренах — главный приоритет лиги. Предметы, брошенные на площадку или в зону трибун, могут угрожать безопасности игроков, судей и болельщиков. В соответствии со стандартами безопасности WNBA, любой болельщик, намеренно бросающий предметы на паркет, будет немедленно удален и получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями», — отмечается в заявлении WNBA.
Аналогичный случай произошел в пятницу во время игры «Валькириз» против «Чикаго Скай» в столице штата Иллинойс. Тогда в третьей четверти на площадку был брошен такой же предмет, вызвавший паузу в матче. Арест нарушителя не был подтвержден лигой.