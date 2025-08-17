Иран победил Новую Зеландию в матче за третье место на Кубке Азии — 2025

Лучшим в составе обладателей бронзовых медалей стал 35-летний форвард Арсалан Каземи. За 33:56 минуты на площадке он оформил дабл-дабл — 16 очков, 16 подборов, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+31». 22 очка на свой счёт записал защитник Сейед Сехди Джафари.