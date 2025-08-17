Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран победил Новую Зеландию в матче за третье место на Кубке Азии — 2025

В воскресенье, 17 августа, в многофункциональном спортивном центре «Король Абдулла Спортс Сити», Саудовская Арвия, прошёл матч за третье место Кубка Азии по баскетболу — 2025, в котором встретились национальные команды Ирана и Новой Зеландии.

Источник: Чемпионат.com

В воскресенье, 17 августа, в многофункциональном спортивном центре «Король Абдулла Спортс Сити», Саудовская Арвия, прошёл матч за третье место Кубка Азии по баскетболу — 2025, в котором встретились национальные команды Ирана и Новой Зеландии. Иранские игроки вышли победителями, выиграв встречу со счётом 79:73 (28:20; 19:13; 19:21; 13:19).

Лучшим в составе обладателей бронзовых медалей стал 35-летний форвард Арсалан Каземи. За 33:56 минуты на площадке он оформил дабл-дабл — 16 очков, 16 подборов, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+31». 22 очка на свой счёт записал защитник Сейед Сехди Джафари.

У Новой Зеландии отличился Флинн Кэмерон — 18 очков, два подбора, две передач и один перехват при двух потерях.

В 19:00 мск состоится матч за первое место между Австралией и Китаем.