Дрэймонд Грин: «Интернет-эксперты хотели, чтобы Джимми сидел за спиной Хайсмита, а теперь чувака обменяли на пачку чипсов»

До перехода Джимми Батлера из «Хит» в «Уорриорс» существовало мнение, что Хайсмит должен был вытеснить Батлера из стартового состава «Майами» в последние месяцы его пребывания в команде. Дрэймонд Грин решил напомнить, что такая точка зрения была ошибочной.