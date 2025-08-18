Лаури Маркканен набрал 42 очка и 12 подборов за 24 минуты в матче против Польши

В контрольной игре против сборной Польши Лаури Маркканен принес своей команде 42 очка, реализовав 10 из 17 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 19 из 20 штрафных. За 24 минуты на паркете форвард сборной Финляндии также успел собрать 12 подборов, сделать 1 перехват и поставить 3 блок-шота.