Баскетболист студенческого клуба в США погиб в возрасте 22 лет

Баскетболист студенческого клуба в США Майар утонул в возрасте 22 лет.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Нападающий баскетбольного клуба Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) «Омаха Маверикс» из университета Небраски Денг Майар погиб в возрасте 22 лет, сообщает FOX 13.

Трагедия произошла в субботу на водохранилище Блэкридж (Херриман, штат Юта), где Майар отдыхал со своим товарищем. Во время плавания у товарищей возникли проблемы. Другу баскетболиста удалось добраться до берега, позже он вернулся в воду за Майаром, но не смог до него добраться. Тело спортсмена было обнаружено подводным роботом, после чего водолазам удалось поднять его на поверхность и констатировать смерть.

В воскресенье городские власти временно закрыли популярное место отдыха, пока следователи выясняли обстоятельства произошедшего. В понедельник оно снова было открыто для посещения.

«Наши сердца разбиты трагической новостью о смерти Денга. Он был замечательным человеком с огромным сердцем. Наши мысли с его родителями и семьей и со всеми его одноклубниками из Северной Дакоты и Небраски. Он был жестким соперником на площадке, но одновременно добрым и чутким человеком за ее пределами», — заявил Пол Сатер, главный тренер команды университета Северной Дакоты, в которой Майар провел два предыдущих сезона.