«Миннесота» с Клюндиковой в составе уступила в матче WNBA

Ранее Клюндикова (в девичестве — Вадеева) играла в WNBA за «Лос-Анджелес Спаркс» (2018−2019). Она была выбрана командой под общим 11-м номером в первом раунде драфта 2018 года. Россиянка провела за «Лос-Анджелес» 44 матча, включая игры плей-офф. В феврале 2025 года Клюндикова подписала новый контракт с клубом, однако покинула команду в мае, не сыграв ни одного матча после возвращения.