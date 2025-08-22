«Миннесота» с Клюндиковой в составе уступила в матче WNBA

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Клуб «Миннесота Линкс», в составе которого выступает россиянка Мария Клюндикова, на выезде уступил «Атланте Дрим» в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).
Встреча, прошедшая в городе Колледж-Парк, завершилась со счетом 75:73 (25:24, 17:16, 12:20, 21:13) в пользу «Атланты». Клюндикова провела на паркете почти 10 минут, набрала 4 очка и сделала 5 подборов.
Ранее Клюндикова (в девичестве — Вадеева) играла в WNBA за «Лос-Анджелес Спаркс» (2018−2019). Она была выбрана командой под общим 11-м номером в первом раунде драфта 2018 года. Россиянка провела за «Лос-Анджелес» 44 матча, включая игры плей-офф. В феврале 2025 года Клюндикова подписала новый контракт с клубом, однако покинула команду в мае, не сыграв ни одного матча после возвращения.
В сезоне-2024/25 Клюндикова выступала за УГМК из Екатеринбурга, в составе которого стала чемпионкой России, она была признана самым ценным игроком плей-офф.