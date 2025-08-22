Перенёсший рак итальянский баскетболист подписал контракт

Ачилле Полонара ранее выступал за «Динамо Сассари» с 2017 по 2019 год. В Евролиге он дебютировал в 28 лет после перехода в «Басконию». В составе сборной Италии он принял участие в Олимпиаде-2020 и в Евробаскете-2022.