Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перенёсший рак итальянский баскетболист подписал контракт

Итальянский баскетболист Ачилле Полонара подписал соглашение с клубом «Динамо Сассари».

Источник: Чемпионат.com

Итальянский баскетболист Ачилле Полонара подписал соглашение с клубом «Динамо Сассари». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форвард вернётся в команду, как только его здоровье позволит возвратиться на площадку. Сейчас Полонара проходит терапию после диагностики миеловидного лейкоза в июне 2025 года.

Ранее в поддержку баскетболиста сборная Италии во время одного из товарищеских матчей вышла на площадку в футболках с надписью Achille и его № 33.

Ачилле Полонара ранее выступал за «Динамо Сассари» с 2017 по 2019 год. В Евролиге он дебютировал в 28 лет после перехода в «Басконию». В составе сборной Италии он принял участие в Олимпиаде-2020 и в Евробаскете-2022.