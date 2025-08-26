Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич появился на постере Overwatch 2, в видеоигре пройдет тематическое событие с наградами

В Польше появился рекламный постер Overwatch 2 с изображением Луки Дончича в образе ковбоя, вдохновленный персонажем этой видеоигры Кэссиди.

Источник: Спортс"

«Ковбои не умирают», — гласит надпись на изображении.

В соцсетях Overwatch 2 было объявлено о проведении тематического события в режиме «Стадион», в ходе которого игроки смогут попробовать билды для персонажей от Дончича и получить эксклюзивные награды.

Лука Дончич увлекается шутером от Blizzard еще с первой части. Известно, что суперзвезда «Лейкерс» неоднократно входил в топ-500 игроков, а его любимые персонажи — Турбосвин, Хандзо и Кэссиди.

Ивент от Дончича стартует вместе с новым сезоном Overwatch 2 — 26 августа в 21.00 по московскому времени.