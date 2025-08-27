Ричмонд
Шакил О’Нил оценил свои шансы в гипотетическом матче против Стефена Карри

Четырехкратный чемпион НБА поделился мыслями о гипотетический матче между пятью О’Нилами и пятью Карри. По его словам, Карри выиграл бы благодаря феноменальному броску и умению реализовывать штрафные.

«У него нету слабых мест, а у меня было одно», — отметил член Зала славы НБА.

О’Нил подчеркнул, что даже его внушительные габариты в таком матче не стали бы решающим фактором, так как Карри оказался бы сильнее благодаря универсальности и технике.