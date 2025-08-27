Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рисаше о подготовке к Евробаскету: «Хочу быть эффективнее с мячом»

"Я хочу чувствовать себя увереннее с мячом. Это та область, в которой я намерен улучшить свою игру. Важно находить свои места на площадке и быть эффективным, когда мяч в моих руках.

Источник: Спортс"

Я многому научился в прошлом сезоне. Это был мой первый год в НБА, и у меня была возможность защищаться против лучших игроков мира, что помогло мне понять свою роль. Этот опыт был важен для моего развития, и теперь я готов к новым вызовам", — подчеркнул первый номер драфта НБА 2024 года.