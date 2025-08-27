Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йокич, Дончич и Гилджес-Александер — главные претенденты на награду MVP следующего сезона НБА по мнению ESPN

Индивидуальным фаворитом следующего сезона эксперты считают центрового «Денвера» Николу Йокича.

Источник: Спортс"

"Приевшийся кандидат вернул свою новизну, либо голосующие были впечатлены его соперничеством с Шэем Гилджес-Александером во втором раунде плей-офф. Трехкратный MVP начнет сезон в статусе явного фаворита по результатам нашего опроса.

Трансформация Луки Дончича и его «облегченная» форма позволили ему занять вторую строчку.

Шэй Гилджес-Александер уже вывел «Тандер» на чемпионский уровень и получил признание в виде трофея MVP. Но что если у него остались силы на достижение следующего уровня?" — заключила обозреватель Рамона Шелберн.

Главные претенденты на награду MVP-2026 по опросу инсайдеров ESPN:

Никола Йокич («Денвер») — 83 очка;

Лука Дончич («Лейкерс») — 62.

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») — 46;

Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 9;

Энтони Эдвардс («Миннесота») — 9;

Кевин Дюрэнт («Хьюстон») — 8.