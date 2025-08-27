Йокич, Дончич и Гилджес-Александер — главные претенденты на награду MVP следующего сезона НБА по мнению ESPN

"Приевшийся кандидат вернул свою новизну, либо голосующие были впечатлены его соперничеством с Шэем Гилджес-Александером во втором раунде плей-офф. Трехкратный MVP начнет сезон в статусе явного фаворита по результатам нашего опроса.
Трансформация Луки Дончича и его «облегченная» форма позволили ему занять вторую строчку.
Шэй Гилджес-Александер уже вывел «Тандер» на чемпионский уровень и получил признание в виде трофея MVP. Но что если у него остались силы на достижение следующего уровня?" — заключила обозреватель Рамона Шелберн.
Главные претенденты на награду MVP-2026 по опросу инсайдеров ESPN:
Никола Йокич («Денвер») — 83 очка;
Лука Дончич («Лейкерс») — 62.
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») — 46;
Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 9;
Энтони Эдвардс («Миннесота») — 9;
Кевин Дюрэнт («Хьюстон») — 8.