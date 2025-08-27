Купер Флэгг — явный фаворит в борьбе за звание «Новичка года» по версии ESPN

"Ничего удивительного в том, что Флэгг получил абсолютное большинство голосов. Он определенно лучший проспект этого года, готов к НБА, универсален, получит важную роль в команде с претензиями на плей-офф и сильными ветеранами. Эта награда обычно выдается по сочетанию таланта и обстоятельств, Флэгг пришел в лигу в оптимальных условиях.
Харпер и Эджкомб замыкают тройку, оба игрока могут внести большой вклад в игру своих команд уже в первый сезон. В обеих ситуациях вопрос остается в объеме их обязанностей в насыщенных задних линиях. Это определит их заявку на трофей. На бумаге у Флэгга пока огромное преимущество", — рассудил эксперт по драфту Джереми Ву.
Топ-5 претендентов на звание «Лучшего новичка»-2026 по голосованию ESPN:
Купер Флэгг («Даллас») — 121 очко;
Дилан Харпер («Сперс») — 38;
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия») — 25;
Кон Книппел («Шарлотт») — 18;
Эйс Бэйли («Юта») — 16.