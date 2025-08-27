Невеста разрыдалась в суде: во Франции издеваются над русским спортсменом

Российского баскетболиста Даниила Касаткина оставили за решеткой — cуд Парижа отклонил ходатайство об освобождении под судебный надзор. Что произошло и какие перспективы у обвиняемого в кибепреступлениях спортсмена — в материале РИА Новости Спорт.
«Не имеет необходимых знаний и навыков»
Касаткина задержали в парижском аэропорту имени Шарля де Голля 21 июня. С тех пор он находится за решеткой по подозрению в причастности к хакерской группировке. Обвинение идет из США — там считают, что российский баскетболист причастен к кибератакам на 900 организаций в период с 2020 по 2022 год с помощью программ-вымогателей.
Он действительно некоторое время в конце прошлого десятилетия находился в Америке. С 17 лет учился за океаном и выступал в студенческом чемпионате США по баскетболу. Однако из-за высокой конкуренции в 2020 году Касаткин вернулся в Россию, где с сезона-2021/2022 начал играть за клуб МБА, в составе которого дважды стал бронзовым призером чемпионата России.
Сразу же после ареста спортсмен вину не признал. Уверял, что в Париже хотел сделать предложение невесте. Адвокат россиянина Фредерик Бело заявил, что его клиент не имеет необходимых знаний и навыков для совершения преступлений, которые ему вменяют. Проблема могла заключаться в покупке подержанного компьютера, который ранее мог использоваться реальными хакерами.
«Касаткин намерен защищаться, так как сам стал жертвой этих хакеров, он готов к переговорам с властями США, поскольку киберпреступность должна быть остановлена и осуждена», — заявлял адвокат спортсмена. Но французские судебные органы на слова практически не реагировали. Не улучшили и условия содержания Касаткина, которые тот назвал «ужасными», не разрешили ему свидания с невестой, а также отклонили в июле запрос об освобождении под залог из-за якобы недостаточных гарантий его нахождения во Франции.
«Первый раз с таким сталкиваюсь»
Уже 19 августа французские власти получили официальный ордер на экстрадицию Касаткина от США. Адвокат тогда же сообщил РИА Новости, что парижский суд может оставить баскетболиста в тюрьме до рассмотрения этого запроса, однако к заседанию 27 августа были подготовлены серьезные гарантии того, что спортсмен не покинет Францию в случае его освобождения под судебный надзор.
«В этот раз мы дополнили гарантии совместно с посольством, которое дает в распоряжение Касаткина и его невесты квартиру. Мы предоставим его контракт с баскетбольным клубом в России, чтобы показать, что он получает зарплату, а также банковский счет его самого и его родителей, чтобы показать, что у него есть средства жить во Франции. Мы надеемся, что эти гарантии будут расценены как достаточные», — заявил Бело.
Однако в начале заседания стало очевидно, что суд не намерен прислушиваться к доводам защиты. Судья заявила, что Касаткину в США грозит до 25 лет тюрьмы, а прокурор отметил, что «факты, вменяемые Касаткину в вину, крайне серьезные», и добавил, что «безумие — считать гарантии Касаткина достаточными».
В итоге ходатайство российского баскетболиста отклонили с формулировкой «без объяснения причин». Присутствовавшая на суде невеста разрыдалась. Впрочем, в российском посольстве изначально сомневались, что суд подойдет к рассмотрению дела без предвзятости. «Скорее всего, они, очевидно, по всем параметрам очень зависимы от США — все страны ЕС, поэтому рассчитывать на какой-то суд непредвзятый не приходится», — сказал РИА Новости глава консульского отдела посольства России в Париже Алексей Попов.
«Вы видели, что они не предоставили объяснений, это крайне редко. Это первый раз, когда я с таким сталкиваюсь, — признался адвокат Касаткина. — Обычно следственная палата всегда объясняет свою мотивацию, обращаясь к адвокату и подсудимому. В этот раз они не сказали вообще ничего, это крайне удивительно».
Что будет дальше
По словам защитника, суд должен предоставить объяснения через три дня, но обжаловать отказ в освобождении сторона Касаткина не будет. «Мы прочитаем заключение суда, но они сделают так, чтобы все было корректно с юридической точки зрения», — сказал Бело, добавив, что сконцентрируется на ходатайстве об отмене ордера на экстрадицию спортсмена в США.
Ну, а слушания по запросу американской стороны состоятся в сентябре. Бело отметил, что документов, объясняющих требования США об экстрадиции, у него на руках до сих пор нет, а после их получения будет десять дней до заседания в следственной палате. «И тогда мы подготовим меморандум, который подадим, и будем ходатайствовать об отклонении запроса США об экстрадиции, Именно тогда мы действительно перейдем к сути дела», — заключил адвокат.
Андрей Симоненко