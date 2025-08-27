Невеста разрыдалась в суде: во Франции издеваются над русским спортсменом

Ну, а слушания по запросу американской стороны состоятся в сентябре. Бело отметил, что документов, объясняющих требования США об экстрадиции, у него на руках до сих пор нет, а после их получения будет десять дней до заседания в следственной палате. «И тогда мы подготовим меморандум, который подадим, и будем ходатайствовать об отклонении запроса США об экстрадиции, Именно тогда мы действительно перейдем к сути дела», — заключил адвокат.