Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич: «Всегда представлял свою страну, несмотря ни на что»

"Очень рад находиться здесь, всегда приятно представлять свою страну. Это легкий выбор, и я всегда его делал, несмотря ни на что. Конечно, если буду травмирован, я не буду играть, но если буду здоров, я всегда буду играть.

Источник: Спортс"

"Очень рад находиться здесь, всегда приятно представлять свою страну. Это легкий выбор, и я всегда его делал, несмотря ни на что. Конечно, если буду травмирован, я не буду играть, но если буду здоров, я всегда буду играть. Мы готовы, мы вместе, с нетерпением жду начала.

Не знаю, что изменилось с Евробаскета-2022, стараюсь прогрессировать каждый день. Я становлюсь старше, прошло еще три года, но для меня мало что изменилось.

То, что Роб Пелинка и Джини Басс прилетели сюда, чтобы поддержать меня, очень много значит. Долгий перелет, около 11−12 часов. У нас сегодня был отличный обед, было приятно их увидеть«, — сказал звездный разыгрывающий сборной Словении и “Лейкерс”.