Сербия одержала самую крупную победу на Евробаскете в истории команды

Сербия также повторила собственный рекорд по передачам в одном матче — 32. Столько же передач команда сделала в матче против Исландии в 2015 году.
Центровой «Денвера» Никола Йокич был близок к трипл-даблу, набрав 11 очков, 10 подборов и 7 передач.
Победа с разницей в 34 очка стала девятой по величине победой в истории Евробаскета в 21-м веке и самой крупной победой Сербии на турнире.
Сербия также повторила собственный рекорд по передачам в одном матче — 32. Столько же передач команда сделала в матче против Исландии в 2015 году.
Центровой «Денвера» Никола Йокич был близок к трипл-даблу, набрав 11 очков, 10 подборов и 7 передач.