Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы

«Гражулис получил травму и больше не сыграет на этом турнире», — заявил Томс, поблагодарив игрока за вклад и энергию, которую он привносил в сборную.
Сборная Латвия начала турнир с 1 победы и 2 поражений и 1 сентября сыграет против Португалии.
Представитель латвийской делегации Эмилс Томс сообщил, что Андрейс Гражулис получил травму стопы в матче против Сербии и больше не вернется на площадку в рамках этого турнира.
