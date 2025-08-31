Джереми Лин объявил о завершении карьеры

Так много людей пожертвовали своим временем и вложились в мой путь — больше, чем я смогу когда-либо отплатить. Спасибо вам всем за то, что верили в меня, шли со мной рядом, разделяли мои взлеты и падения. Это было путешествие, которое я никогда не хотел заканчивать, но я знаю, что пришло время. Я буду всегда скучать по игре в баскетбол перед вами, но наше время вместе выйдет за рамки просто игры. Выпьем же за то, что ждет впереди.