Николя Батюм: «Сильвен, отличная игра, брат. Расизм и ненависть недопустимы ни при каких обстоятельствах»

Франсиско вместо того, чтобы дождаться финальной сирены, прошел к кольцу и забросил лэй-ап без сопротивления. Это вызвало потасовку на площадке, и судьям пришлось прервать игру.
В комментариях в соцсетях после этого инцидента некоторые пользователи стали оскорблять Франсиско, складывая расистские ругательства из отдельных букв и используя эмодзи банана и обезьяны.
Николя Батюм решил прокомментировать эти оскорбления на своей странице.
"Некоторые из вас просто БОЛЬНЫ. Даже если вы не согласны с тем или иным действием на баскетбольной площадке, расизм и ненависть НЕДОПУСТИМЫ ни при каких обстоятельствах. Сначала Деннис Шредер, теперь это…
Огромный респект Сильвену, отличная игра, брат. Продолжай сиять и заставлять нас гордиться тобой", — написал Батюм.