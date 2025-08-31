Марк Кьюбан: «Позволить Стиву Нэшу уйти было моей самой большой ошибкой»

«В том сезоне Нэш играл в среднем по 29 минут за матч, а весь мой медштаб говорил, что у него куча ортопедических проблем и всего такого. Мы сделали ему хорошее предложение, и я никогда этого не забуду, потому что у меня до сих пор сохранился календарь с той самой встречи, где я делал пометки во время разговора со Стивом. Он перезвонил мне и сказал: “Эй, они предложили мне зарплату, как у Майка Бибби”.