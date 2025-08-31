Андре Роберсон: «Вырос на игре Тима Данкана и Скотти Пиппена»

— Топ-3 игроков, против которых я защищался? Таких много… Кобе Брайант, конечно. Клэй Томпсон был одним из самых трудных для опеки игроков — тогда он был в своем прайме. Ну и, конечно, Леброн в лучшие годы. Хотя на самом деле у нас не так уж много личных дуэлей было — он пару раз пропускал игры или получал травмы, так что настоящие матчи один на один у нас случились уже ближе к концу.