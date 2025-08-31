Ричмонд
Шейн Ларкин о травме Богдановича: «У Сербии всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя»

«Богдан Богданович — важная часть команды, но у Сербии отличные игроки с первого по двенадцатый номер. Всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя», — заявил защитник сборной Турции.

Источник: Спортс"

3 сентября сборная Сербии встретится с Турцией в заключительном матче группового этапа Евробаскета.

Богдан Богданович получил травму задней поверхности бедра и пропустит остаток турнира.