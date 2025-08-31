Ричмонд
«Он не сможет долго опекать Йокича». Джефф Тиг сомневается, что «Уорриорз» смогут претендовать на чемпионство с Дрэймондом Грином на позиции центрового

"Думаю, им нужно взять центрового с таким маленьким составом. Я поклонник Дрэймонда, но не думаю, что так будет продолжаться. Он не сможет долго опекать Йокича и всех этих чуваков.

Не думаю, что так будет продолжаться. Джимми играет на позиции четвертого номера. Им не справиться с «Оклахомой», у которой Чет на позиции четвертого номера", — сказал бывший игрок НБА.