Президент испанской федерации Элиза Агилар о раннем вылете с ЧЕ: «Не могу назвать это провалом»

Сборная Испания покидает Евробаскет после поражения от Греции в четверг: впервые с 1995 года действующие чемпионы не вышли из группы.

По словам президента Федерации баскетбола Испании Элизы Агилар, она не считает такой результат «провалом».

"Сегодня мы возвращаемся домой, да, но не собираемся молчать, потому что у нас светлое будущее. Это также вопрос того, как мы вернемся, и я убеждена, что мы вернемся более сильными и сплоченными. Семья едина и в радости, и в горе. Сегодня настала наша очередь страдать.

Как хотите, так это и определяйте этот результат. Для меня это часть пути. Когда ты отдаешь все, когда борешься и не можешь сделать больше, потому что отдал все, я не считаю это провалом", — сказала Агилар.