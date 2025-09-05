Президент испанской федерации Элиза Агилар о раннем вылете с ЧЕ: «Не могу назвать это провалом»

По словам президента Федерации баскетбола Испании Элизы Агилар, она не считает такой результат «провалом».
"Сегодня мы возвращаемся домой, да, но не собираемся молчать, потому что у нас светлое будущее. Это также вопрос того, как мы вернемся, и я убеждена, что мы вернемся более сильными и сплоченными. Семья едина и в радости, и в горе. Сегодня настала наша очередь страдать.
Как хотите, так это и определяйте этот результат. Для меня это часть пути. Когда ты отдаешь все, когда борешься и не можешь сделать больше, потому что отдал все, я не считаю это провалом", — сказала Агилар.