Кейтлин Кларк пропустит остаток сезона

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в это время неопределенности. Это было невероятно тяжело, но даже в плохом есть хорошее. То, как фанаты продолжали поддерживать меня и «Индиану», приносило мне столько радости и дало важную перспективу. Я так горжусь тем, как наша команда стала только сильнее, пройдя через трудности в этом году. Теперь пришло время завершить сезон, завоевав свое место в плей-офф", — написала 23-летняя баскетболистка.