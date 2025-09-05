Стив Балмер: «Обвинения не соответствуют действительности. Дела Кавая — это его дела, мы всегда поступали правильно»

Эти ребята совершили мошенничество. Послушайте, они меня обманули. Они меня обманули. Я вложился в этих ребят, думая, что у них все идет в гору, а они меня обманули. Я не имею возможности предсказывать, почему они будут делать какие-то вещи, не говоря уже о конкретном контракте с Каваем.