Ричард Джефферсон отреагировал на выпад Баркли в адрес Леброна: «Ну его к черту, сам объединялся с Хакимом и Пиппеном»

Знаменитый баскетболист и телеведущий недавно объяснил причину появления 2-го потолка зарплат: «Лиге пришлось придумывать эти дурацкие правила, потому что все эти парни хотят играть вместе, а не соревноваться. Сильверу пришлось вводить эту систему, потому что Леброн Джеймс объединился со своей тусовкой, потом Кевин Дюрэнт перешел в “Голден Стэйт”. Это и беспокоит мое поколение».