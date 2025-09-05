Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джордан Лойд: «Против Нуркича потребуются командные усилия»

"Босния — очень жесткая команда. Очевидно, у них есть Нуркич, и это очень атлетичная, крупная команда. Так что нам нужно быть готовыми. Нам придется бороться за отскоки. У нас были проблемы с подборами, так что нам придется это исправить.

Источник: Спортс"

"Босния — очень жесткая команда. Очевидно, у них есть Нуркич, и это очень атлетичная, крупная команда. Так что нам нужно быть готовыми. Нам придется бороться за отскоки. У нас были проблемы с подборами, так что нам придется это исправить. Думаю, мы будем готовы.

У них также есть Джон Роберсон. Он тоже очень крутой игрок. Так что нам нужно его сдерживать, пытаться не пускать его в «краску» и не давать ему набирать очки. Но против Нуркича потребуются командные усилия. У него мощное телосложение. Против него часто требуются сдваивания. Так что мы должны быть готовы к переключаться", — заключил Лойд.

Польша заняла второе место в группе D, а Босния и Герцеговина финишировала третьей в группе C. Обе команды завершили групповой этап с одинаковым балансом побед и поражений (3−2).

Матч ⅛ финала между этими соперниками пройдет 7 сентября (начало — 12.00 по московскому времени).