Дирк Новицки: «У “Далласа” сильный и глубокий состав. Если будут здоровы, могут далеко зайти»

"В здоровом виде это одна из самых глубоких команд. Посмотрите на переднюю линию, какое там количество сильных игроков.

Источник: Спортс"

У «Далласа» по два-три игрока на каждой позиции, особенно с возвращением Кайри. Я видел в социальных сетях, что он уже набирает обороты. Когда он вернется и станет прежним Кайри, они станут очень серьезной силой, у них есть для этого все.

Главный вопрос — смогут ли они оставаться здоровыми в долгосрочной перспективе? «Мэверикс» никому не уступают по составу, но Запад очень опасен. «Оклахома», вероятно, снова будет главным фаворитом, но в остальном, как мне кажется, за места со второго по восьмое место вполне можно бороться, и у них есть отличные шансы, если все будут в строю", — считает бывший игрок техасского клуба.