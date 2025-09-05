Дирк Новицки: «У “Далласа” сильный и глубокий состав. Если будут здоровы, могут далеко зайти»

Главный вопрос — смогут ли они оставаться здоровыми в долгосрочной перспективе? «Мэверикс» никому не уступают по составу, но Запад очень опасен. «Оклахома», вероятно, снова будет главным фаворитом, но в остальном, как мне кажется, за места со второго по восьмое место вполне можно бороться, и у них есть отличные шансы, если все будут в строю", — считает бывший игрок техасского клуба.