Баскетболист Касаткин отказался от экстрадиции из Франции в США

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.