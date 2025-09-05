Ричмонд
Пейдж Бекерс вышла на 1-е место в «Далласе» и 4-е в истории женской НБА по количеству очков в первом сезоне

1-й номер драфта-2025 набрала 27 очков в последнем матче против «Голден Стэйт» и установила рекорд «Далласа» (650) по очкам в первый сезон. Бекерс обошла достижение Арике Огунбовале из 2019 года (630).

Источник: Спортс"

У Бекерс на данный момент 4-й результат в истории лиги и еще 3 матча в «регулярке». Она может обойти занимающую 3-е место Эйжу Уилсон (682).

1-е место занимает Кейтлин Кларк (769), не пропускавшая игр в свой первый сезон в прошлом году.