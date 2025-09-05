Ричмонд
Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Самая халтурная схема. Не могу поверить, что Балмер настолько глуп. Но, возможно, это так и есть»

"Безумная история. Но было много тревожных знаков. История подтвердила многое из того, что мы всегда подозревали. Что доходило в байках и слухах.

Та сторона НБА, которую лига предпочитает не замечать. Я упоминал о том, как звезды используют самолеты. Останавливаются в особняках владельцев команд.

В коллективном соглашении остаются зазоры, от которых лига отворачивается.

Балмер всегда выглядел предельно профессионально. Все продумывал. Его Intuit Dome проработан в каждой мелочи. Он не похож на миллиардера старой формации, которому на все плевать. Он всегда был собран.

Но эта найденная схема — одна из самых халтурных, что я видел. Не могу поверить, что он настолько глуп. Но, возможно, это так и есть", — заключил обозреватель The Ringer.