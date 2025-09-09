Адвокат Касаткина: решение об экстрадиции Даниила будет принимать премьер-министр Франции

Сейчас мы работаем с представителем прокуратуры, он услышал, что Даниил отказался от экстрадиции. Далее будет заседание перед следственной палатой. Она должна дать своё заключение, согласна она или нет на экстрадицию. После этого её мнение будет разобрано премьер‑министром Франции, который вынесет финальное решение«, — приводит слова Бело портал “Матч ТВ”.