Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»

Лидер «Мемфиса» ответил на вопросы болельщиков во время стрима и заявил, что старается быть аккуратнее в виртуальном мире.

Источник: Спортс"

«Больше не люблю инстаграм. Инстаграм изменил мою жизнь», — произнес Морэнт и рассмеялся.

Защитник дважды получал дисквалификации и потерял миллионы по спонсорским контрактам из-за показа жеста с пистолетами во время трансляций в инстаграме.