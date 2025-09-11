Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»

«Больше не люблю инстаграм. Инстаграм изменил мою жизнь», — произнес Морэнт и рассмеялся.
Защитник дважды получал дисквалификации и потерял миллионы по спонсорским контрактам из-за показа жеста с пистолетами во время трансляций в инстаграме.
Лидер «Мемфиса» ответил на вопросы болельщиков во время стрима и заявил, что старается быть аккуратнее в виртуальном мире.
