«Нью-Йорк» встретится с «Финиксом», «Лас-Вегас» вышел на «Сиэтл» — определилась сетка плей-офф женской НБА

Сегодня завершился регулярный чемпионат женской НБА, и команды заняли причитающиеся им места.

Источник: Спортс"

Победителем «регулярки» стала «Миннесота» с результатом 34−10. Ее оппонентом в первом раунде плей-офф станет «Голден Стэйт».

Действующий чемпион «Нью-Йорк» оказался на 5-й строчке таблицы и встретится «Финиксом».

Пары первого раунда плей-офф женской НБА сезона-2025:

«Миннесота» (34−10) — «Голден Стэйт» (23−21).

«Лас-Вегас» (30−14) — «Сиэтл» (23−21).

«Атланта» (30−14) — «Индиана» (24−20).

«Финикс» (27−17) — «Нью-Йорк» (27−17).

Первые матчи плей-офф будут сыграны 14 сентября, серии первого раунда пройдут до трех побед.