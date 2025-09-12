«Нью-Йорк» встретится с «Финиксом», «Лас-Вегас» вышел на «Сиэтл» — определилась сетка плей-офф женской НБА

Победителем «регулярки» стала «Миннесота» с результатом 34−10. Ее оппонентом в первом раунде плей-офф станет «Голден Стэйт».
Действующий чемпион «Нью-Йорк» оказался на 5-й строчке таблицы и встретится «Финиксом».
Пары первого раунда плей-офф женской НБА сезона-2025:
«Миннесота» (34−10) — «Голден Стэйт» (23−21).
«Лас-Вегас» (30−14) — «Сиэтл» (23−21).
«Атланта» (30−14) — «Индиана» (24−20).
«Финикс» (27−17) — «Нью-Йорк» (27−17).
Первые матчи плей-офф будут сыграны 14 сентября, серии первого раунда пройдут до трех побед.