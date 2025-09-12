Джейк Фишер: «Если “Клипперс” не лишат пиков первого раунда или не аннулируют контракт Ленарда, то другие команды почувствуют себя вправе создавать собственные подставные компании»

Я разговаривал, к примеру, со стратегами из нескольких команд, которые с гордым видом заявляли, что если «Клипперс» не лишат нескольких пиков первого раунда — или если контракт Ленарда не будет аннулирован с сохранением обязательств по его зарплате в ведомости клуба — то они сами почувствуют себя вправе искать собственные варианты создания подставных компаний для предоставления дополнительных компенсаций своим игрокам", — написал инсайдер Джейк Фишер.