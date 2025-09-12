Джефф Тиг: «Пол Джордж спекся, “Филадельфия” — команда плей-ин»

Пол Джордж спекся, просто спекся. Бро, Пи Джи конец… Он был одним из самых крутых парней, которых я когда-либо видел на баскетбольной площадке… Но в прошлом году он был третьей опцией, бро… Есть огромный шанс, что в этом году он получит травму. Серьезно, как часто этот чувак не травмирован?