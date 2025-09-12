Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрик Беверли: «Если бы Бен Симмонс начал в команде вроде “Шарлотт”, то у него был бы трехочковый бросок»

"Когда Бен Симмонс только появился, его сравнивали с Леброном Джеймсом. Вокруг него было столько шумихи, а его манера поведения была настолько спокойной, что это вызывало еще большее уважение. Затем он получил травму и больше не хотел бросать сверху.

Источник: Спортс"

"Когда Бен Симмонс только появился, его сравнивали с Леброном Джеймсом. Вокруг него было столько шумихи, а его манера поведения была настолько спокойной, что это вызывало еще большее уважение. Затем он получил травму и больше не хотел бросать сверху. Я помню тот момент в игре против Трея Янга, когда он не пошел на данк, а отдал пас.

Виновна ли «Филадельфия»? Вот в чем вопрос. Если ты не делаешь то, что должен, для «Сиксерс», фанаты мгновенно дадут тебе это понять. Но если бы он начал карьеру в команде вроде «Шарлотт», без такой жесткой негативной реакции, у него, вероятно, уже был бы трехочковый бросок", — считает Беверли.

За семь лет карьеры Симмонс исполнил 36 дальних попыток, реализовав 5 из них.