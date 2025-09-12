Патрик Беверли: «Если бы Бен Симмонс начал в команде вроде “Шарлотт”, то у него был бы трехочковый бросок»

"Когда Бен Симмонс только появился, его сравнивали с Леброном Джеймсом. Вокруг него было столько шумихи, а его манера поведения была настолько спокойной, что это вызывало еще большее уважение. Затем он получил травму и больше не хотел бросать сверху. Я помню тот момент в игре против Трея Янга, когда он не пошел на данк, а отдал пас.