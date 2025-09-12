Ричмонд
Лука Дончич купил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов

Словенский разыгрывающий «Лейкерс» выкупил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за сумму порядка 25 миллионов долларов.

Источник: Спортс"

В трехэтажном доме в японском стиле на 5 спален есть дорожка для боулинга и бассейн.

Сделка была заключена в конце августа представителем игрока.

