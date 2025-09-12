Энтони Слэйтер: «На неделе попытки закрыть вопрос с Кумингой возобновились. Ветераны не уверены в его настрое на сезон»

«На этой неделе возобновились попытки закрыть вопрос с Кумингой. Настоящие попытки. Стороны активизировались после сделки Джоша Гидди. Но и игрок, и клуб понимают, что ситуация совершенно другая. Джош Гидди приходит в “Чикаго” с гарантированной стартовой ролью. Положение Куминги совсем другое, не похоже ни структурой предложения, ни взаимоотношениями с организацией, которая пытается добиться выгодных для себя условий.