Рекордные 28 очков Эрджана Османи помогли Турции стать вторым финалистом Евробаскета-2025

Алперен Шенгюн провел не самый эффективный матч, однако все равно оформил дабл-дабл. В его активе 15 очков, 12 подборов, 6 передач на 5 потерь и 2 перехвата. Шенгюн реализовал 5 из 15 попыток с игры.