Рекордные 28 очков Эрджана Османи помогли Турции стать вторым финалистом Евробаскета-2025

27-летний форвард установил рекорд карьеры по результативности в сборной в игре с Грецией.

Османи набрал 28 очков, реализовав 11 из 15 бросков с игры и 6 из 8 из-за дуги, добавив 6 передач, 2 передачи и 2 перехвата к своей статистической линейке.

На счету Джеди Османа, успевшего восстановиться после травмы голеностопа, 17 очков (7 из 12 с игры, 2 из 5 трехочковых).

Алперен Шенгюн провел не самый эффективный матч, однако все равно оформил дабл-дабл. В его активе 15 очков, 12 подборов, 6 передач на 5 потерь и 2 перехвата. Шенгюн реализовал 5 из 15 попыток с игры.

Турецкой сборной удалось нейтрализовать суперзвезду греческой команды. Яннис Адетокумбо закончил матч с худшим показателем «плюс/минус» на площадке — «-30».

Он набрал 12 очков (6 из 13 с игры), 12 подборов, 5 передач на 5 потерь и 2 блок-шота за 29,6 минуты на площадке.

Самым результативным среди греков стал 35-летний защитник Костас Слукас — 15 очков при 6 точных из 8 попыток с игры и 3 из 3 из-за дуги.

Турция крупно победила Грецию со счетом 94:68.