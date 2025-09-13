Кендрик Перкинс: «Никс» — лучшая команда на Востоке"

«Никс» — лучшая команда Восточной конференции. Не секрет, что «Селтикс» находятся в процессе перестройки. «Кавальерс»? Я им не доверяю. Я доверяю здоровяку Брансону, вижу в нем лидера команды. Мне нравится, что «Нью-Йорк» откликается и решает те проблемы, которые необходимо решать. Они выходят на рынок и подписывают запасных игроков, которые готовы выполнить свою роль, сохраняя при этом костяк команды.