Оби Топпин: «У “Индианы” отличные “большие”

В команде замечательные «большие». Айзейя Джексон и Джеймс Уайзмен были в лагере прошлым летом. Они понимают нашу систему. Джей Хафф очень умен и разбирается в баскетболе. Он делает все, что от него требуется. Айзейя и Джеймс тоже в хорошей форме. Смотрел за их тренировками, выглядят отлично. С нетерпением жду сезона", — рассказал Топпин.