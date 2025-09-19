Ричмонд
Лаури Маркканен представил свою версию «сборной Мира» для Матча всех звезд НБА

«Всегда есть гордость, когда представляешь свою страну или, в этом случае, весь мир. Думаю, это будет веселый формат, и, надеюсь, я смогу в нем участвовать», — сказал финский форвард, участвовавший в матче всех звезд НБА-2023.

Источник: Спортс"

Маркканен также озвучил свою версию «сборной Мира»: «Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Шэй Гилджес-Александер».

Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев.