«Детройт» может рассмотреть варианты обмена Джейдена Айви. Статус игрока охарактеризовали как «открытый для интерпретаций» (Сигел)

Как пишет инсайдер Clutch Points Бретт Сигел, события сезона-24/25 могут подтолкнуть клуб к обмену 23-летнего защитника.

Источник: Спортс"

«Ситуация Айви в “Детройте” уникальна. Несмотря на внутреннюю уверенность и на то, что “Пистонс” продолжают опровергать слухи о возможном обмене Айви, источники вне организации описывают статус защитника как “открытый для интерпретаций”, — отмечает журналист.

Айви в минувшем сезоне набирал 17,6 очка, 4,1 подбора и 3,9 передачи в среднем, но из-за травмы отыграл всего 30 матчей. Это не помешало «Детройту» провести успешный сезон, а молодые Осар Томпсон и Рон Холланд достойно заменили 5-го номера драфта-2022.