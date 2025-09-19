Ричмонд
Леброн Джеймс отметил трансформацию Брайса перед дебютом в NCAA: «Парнишка подкачался»

Форвард «Лейкерс» отметил форму младшего сына, который готовится дебютировать в NCAA за Аризону.

Источник: Спортс"

«Наблюдал за своим сыном во время его медиа-дня, и, черт возьми, он подкачался!! Так держать, близнец!!» — написал звездный игрок НБА.

Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть в одной команде не только с Бронни, но и с Брайсом.