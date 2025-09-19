Ричмонд
Сергей Кущенко: «Швед подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда»

"Для меня очень странно, что Алексей не востребован. Не думаю, что у него какие-то завышенные требования по зарплате. Дело не в этом. При этом знаю, что он всегда держит себя в отличной форме, поэтому жду, что это будет отложенное решение. По ходу сезона Алексей подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда.

Прошлый сезон наглядно показал, что Швед до сих пор способен быть полезен клубам, которые решают самые серьезные задачи. Алексей пришел в «Зенит» по ходу сезона и сразу стал одним из лидеров. Безусловно, он по-прежнему игрок экстра-класса, очень профессионален. Пожелаю ему удачи", — сказал президент Единой лиги ВТБ.

В середине августа Алексей Швед покинул «Зенит», с которым стал серебряным призером Единой лиги прошлого сезона. На данный момент 36-летний защитник остается свободным агентом.