Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрик Беверли продолжил заочную перепалку с Янгом: «Всех, кто встречал Трэя Янга, поувольняли»

Экс-игрок НБА намекнул на токсичность лидера «Атланты», а также поставил под сомнение его способность побеждать в НБА.

Источник: Спортс"

"Всех, кто встречал Трэя Янга, поувольняли. Игроки приходят, видят тебя, их обменивают. Тренеры приходят, тренируют тебя, их меняют. Генеральные менеджеры приходят, управляют командой, а потом их увольняют. Народ боится играть и работать в Атланте.

Ты ничего не добился, и пока это так, пока ты ничего не сделал, тебя стоит критиковать. Ты быстрее всех набрал 12 тысяч очков и отдал 4 тысячи передач. И ты набираешь кучу очков в НБА. Но это бессмысленные цифры", — заявил Беверли в новом видео.

37-летний защитник ранее ввязался в конфликт с разыгрывающим, заявив: «Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать». Беверли также обвинил Янга в отсутствии лидерских качеств.

Баскетболист «Атланты» сказал в ответ, что его оппонент ничего не добился за карьеру в НБА.