Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону

В сети появилось видео с совместной тренировки защитников «Далласа» Макса Кристи и Д’Анджело Рассела с защитником «Финикса» Девином Букером.

Источник: Спортс"

Следующий сезон станет 4-м в карьере Кристи, 11-м для Расселла и первым для обоих баскетболистов в качестве партнеров по «Мэверикс».

Букер готовится к своему 11-му сезону в составе «Санс», за которых он выступает на протяжении всей карьеры.