Невеста Касаткина была вынуждена покинуть Францию из-за истечения визы.

Источник: Единая лига ВТБ

ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости. Невеста задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, которой лишь недавно разрешили свидания с ним, была вынуждена покинуть Францию из-за истечения срока визы, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

«Подтверждаем, что Касаткину было предоставлено право на свидания с невестой, состоялось несколько таких встреч. Однако она уже уехала из Франции в Россию в связи с окончанием срока действия визы», — сообщили в диппредставительстве,

Ранее девушка сообщила РИА Новости, что ей длительное время не разрешали свидания с Касаткиным, постоянно ссылаясь на какие-то «несуществующие причины».

Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.