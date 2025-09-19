Невеста Касаткина была вынуждена покинуть Францию

ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости. Невеста задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, которой лишь недавно разрешили свидания с ним, была вынуждена покинуть Францию из-за истечения срока визы, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
«Подтверждаем, что Касаткину было предоставлено право на свидания с невестой, состоялось несколько таких встреч. Однако она уже уехала из Франции в Россию в связи с окончанием срока действия визы», — сообщили в диппредставительстве,
Ранее девушка сообщила РИА Новости, что ей длительное время не разрешали свидания с Касаткиным, постоянно ссылаясь на какие-то «несуществующие причины».
Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.